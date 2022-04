Auto contro l’ambasciata russa a Bucarest: un morto

Paura a Bucarest, in Romania, dove un uomo alla guida di un’automobile si è schiantato in velocità contro i cancelli dell’ambasciata russa. Nel violento impatto, avvenuto poco dopo le 6 ora locale, il veicolo ha preso fuoco e il conducente non è sopravvissuto.

I motivi del folle gesto al momento rimangono sconosciuti ma gli investigatori non escludono al momento nessuna ipotesi tra cui l’atto intenzionale. Il video comparso sui social sta diventando virale e mostra le immagini dell’automobile avvolta dalle fiamme, ferma nell’area esterna dell’ambasciata.

L’agenzia di informazione riporta invece la dichiarazione dell’ambasciatore russo in Romania, secondo il quale l’incidente può essere definito “un attacco terroristico“.

