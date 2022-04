A Castel Caldes si parla di cultura e sviluppo locale con Alessandra Proto

I livelli di disuguaglianza sociale, ambientale ed economica nella nostra società sfidano sempre più la salute e il benessere delle persone. È tempo di ripensare il nostro approccio allo sviluppo locale, sia nelle aree metropolitane che nei contesti più piccoli e lontani. La cultura e le attività creative hanno la capacità di migliorare la fiducia in sé stessi e la creatività degli individui, così come la qualità dei luoghi per i residenti attuali e futuri.

Partirà da questo presupposto la serata di approfondimento intitolata “Cultura e patrimonio culturale, motori dello sviluppo a livello locale”, in programma domani sera, giovedì 7 aprile alle 20.30, a Castel Caldes.

Protagonista dell’incontro sarà Alessandra Proto, responsabile del Centro OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) di Trento per lo sviluppo locale.

Pubblicità Pubblicità

Ricerche recenti dell’OCSE evidenziano come la cultura sia sempre più riconosciuta come uno dei principali motori dello sviluppo locale, sia dal punto di vista economico che sociale.

Promossa dal Centro Studi per la Val di Sole e dal Comune di Caldes in collaborazione con OCSE, la serata è per quanti sono interessati all’argomento. Nel rispetto delle norme anticovid, si accede sino ad esaurimento dei posti disponibili. È vivamente consigliata la prenotazione telefonando al numero 339.6690752.

Alessandra Proto, partendo dai lavori recenti dell’OCSE sul tema, proporrà alcune riflessioni e considerazioni sulle sfide e opportunità concrete che si prospettano a livello locale, facendo leva sulla cultura quale motore di sviluppo. Consapevoli che non esiste una ricetta fissa che funzioni ovunque nel creare un processo di sviluppo di successo e persistente per un dato luogo è necessario dedicare una specifica attenzione alle caratteristiche e peculiarità locali. Una visione globale sulla questione può essere un buon punto di partenza.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità

Paolo Rosso, policy analyst del Centro OCSE di Trento, introdurrà l’incontro e modererà i lavori.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità