10milioni e 88mila euro per la costruzione e la manutenzione delle caserme dei vigili del fuoco

Sono stati approvati in commissione consiliare i criteri per il finanziamento delle caserme dei vigili del fuoco volontari. Prima di optare per la creazione di nuovi edifici, dovrà essere verificata la presenza di strutture riutilizzabili sui territori.

La delibera è stata presentata dall’ingegnere Ilenia Lazzeri, dirigente del servizio antincendi e protezione civile della provincia.La delibera si divide in due parti.

Una delle due fa in modo che sia possibile il finanziamento di nuove caserme per i volontari mentre la seconda sarà atti a concedere dei contributi per la manutenzione e la ristrutturazione con i dovuti adeguamenti delle caserme preesistenti.

Pubblicità Pubblicità

Per mettere in atto la misura saranno stanziati 10 milioni e 88mila euro. Per quanto riguarda il secondo provvedimento della delibera, ad essere finanziati saranno solamente gli aggiustamenti di natura straordinaria.

Si cercherà di evitare la costruzione di nuove strutture per quanto possibile.

L’obiettivo è quello di avere un’opportuna diramazione di vigili del fuoco che possono intervenire in modo efficiente su tutto il territorio provinciale.

Pubblicità Pubblicità