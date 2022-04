Tamponamento davanti al Kiosko a Dermulo: 4 auto coinvolte, nessun ferito

Sono 4 le auto coinvolte in un tamponamento nel primo pomeriggio di oggi, martedì 5 aprile poco dopo le 13, sulla SS43 della Val di Non davanti al Kiosko, all’inizio dell’abitato di Dermulo.

I veicoli stavano viaggiando in direzione Cles quando, per cause ancora da chiarire, si sono tamponati a catena.

Per fortuna nell’incidente nessuno è rimasto ferito. Non è stato necessario, quindi, l’intervento dell’ambulanza.

Pubblicità Pubblicità

Sul posto si sono subito recati invece i Carabinieri di Cles per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco volontari di Taio, che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area, della pulizia della sede stradale e della gestione della viabilità.

Non sono stati indifferenti, infatti, i disagi al traffico, essendo l’incidente avvenuto in orario di punta.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità