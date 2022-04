Tamponamento a catena, rimangono ferite 4 persone

Il tamponamento tra 3 veicoli è accaduto nel primo pomeriggio di oggi martedì 5 aprile pochi minuti dopo le 12:30, in valle dei Laghi lungo la strada provinciale 84 a Madruzzo nel centro abitato di Calavino nei pressi del bivio nei pressi del campo sportivo.

Per cause in corso di accertamento tre veicoli si sono tamponati. A rimanere ferite 4 persone due uomini 37 e 49 anni e due donne 20 e 27 anni.

Sul posto per prestare le prime cure alle persone coinvolte, un’ambulanza della Croce Rossa della Valle dei Laghi di stanza a Vezzano.

Per mettere in sicurezza i mezzi e per il ripristino della sede stradale sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco volontari di Calavino. Per i consueti rilievi di legge è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Madruzzo.

I sanitari dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato le quattro persone rimaste contuse al Santa Chiara per gli opportuni accertamenti.

Da quanto riferito dai medici del pronto soccorso le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Gravi invece i danni alle autovetture.

