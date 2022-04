Sprechi ed eccedenze: partita l’analisi di pregi e limiti della LP 10/2017

Sta entrando nel concreto il lavoro del Tavolo formato tra Consiglio e Giunta per la valutazione delle leggi provinciali.

L’organismo – coordinato dal presidente Giorgio Tonini – oggi s’è incontrato con l’assessora alla salute Stefania Segnana, che ha ragguagliato i suoi membri circa lo stato di attuazione della legge provinciale 10 del 2017, la normativa vigente in tema di riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici.

Il Tavolo – sulla scorta del programma generale condiviso dai presidenti Walter Kaswalder (Consiglio) e Maurizio Fugatti (Giunta) – s’è posto due obiettivi al riguardo: verificare cosa si sta facendo in Trentino sul fronte delle distribuzioni solidali e come si sta supportando per questo la rete delle associazioni di volontariato; monitorare l’efficacia dell’assetto organizzativo e operativo previsto cinque anni or sono con la legge 10/2017.

Segnana e i suoi dirigenti hanno spiegato dunque che la normativa si è messa in moto lentamente, nel mentre però il sostegno della Pat alla solidarietà alimentare è stato assicurato comunque in modo convinto ed efficiente. Lo scorso 3 dicembre si è fatto un passo operativo oltre, andando a formare il Tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e delle eccedenze, previsto dalla l.p. 10/2017 e coordinato dall’assessora.

Questo strumento, di cui fanno parte associazioni di categoria, dipartimenti Pat, associazioni ed anche Rifarma e Banco farmaceutico di Trento, andrà presto a costituire dei gruppi di lavoro focalizzati su tre ambiti distinti: sprechi alimentari, eccedenze non alimentari, prodotti farmaceutici.

Dal canto suo il Tavolo di valutazione procederà con una serie di audizioni, a partire da fine aprile, per giungere a una chiara definizione di pregi, limiti e margini di semplificazione e riforma della legge messa sotto i riflettori.

