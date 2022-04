Scuola, Pro Vita Famiglia: «Assurda imposizione mascherine all’asilo»

Arriva l’obbligo della mascherina per i bambini che hanno compiuto 6 anni ed è subito polemica. La nuova circolare del ministero dell’Istruzione emessa il giono primo di aprile infatti indigna scuole e famiglie.

C’è anche chi ha pensato anche ad un pesce d’aprile quando la scuola materna gli ha comunicato che nei prossimi giorni tutti i bambini che hanno già compiuto i 6 anni dovranno indossare perlomeno la mascherina chirurgica in classe.

Salvo poi scoprire che non si trattava di uno scherzo: la nuova circolare del ministero dell’Istruzione, firmata da Patrizio Bianchi, estende infatti anche alla scuola dell’infanzia l’obbligo di mascherina per i bambini che hanno compiuto i 6 anni.

Fra le forti reazioni anche quella di Maria Rachele Ruiu, responsabile Scuola della Onlus Pro Vita & Famiglia. «Siamo l’unico Paese al mondo dove, finito lo stato di emergenza, vengono aggiunte restrizioni anziché tolte. Siamo stati raggiunti da tantissime segnalazioni di genitori davvero stanchi di come il Governo sta gestendo le vite dei loro figli.

Ancora una volta un decreto folle ha mandato su tutte le furie mamme, papà, nonni che ci hanno contattato chiedendo di intervenire. Con l’ultimo decreto del 24 marzo, infatti, tutti i bambini che compiono sei anni e che sono ancora alla scuola dell’infanzia dovranno indossare la mascherina, a differenza dei compagni sotto questa soglia d’età.

Una norma assurda e ingiustificabile, che non tiene conto delle conseguenze logistiche ma soprattutto psicologiche che comporta: bambini già provati da due anni di pandemia dovrebbero concludere il loro ciclo formativo vedendosi trattare diversamente dai compagni, cosa che non è accaduta neanche quando eravamo nello stato di emergenza. Non comprendiamo come dopo due anni in cui tutti denunciano un peggioramento della salute mentale dei più piccoli, si possa anche solo immaginare un accanimento tale. Per questo chiediamo al MIUR un’immediata correzione del decreto»

Il paradosso del provvedimento è che le regole nella scuola dell’infanzia riguardo all’utilizzo delle mascherine in classe diventano più severe proprio quando viene meno lo stato di emergenza.

Perché fino alla scorsa settimana le mascherine alle materna non erano previste per i bambini della scuola dell’infanzia, indipendentemente dall’età, mentre d’ora in avanti questi verranno divisi in due gruppi: chi ha l’obbligo d’indossarla e chi invece no.

Una decisione incomprensibile e incongruente che riguarda la scuola dell’infanzia che è un passaggio fondamentale per il processo di maturazione del bambino sia da un punto di vista cognitivo che sociale ed emotivo.