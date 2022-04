Sanità, infermieri e medici ucraini: il Trentino ne ha chiesti 10

L’Associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi) e l’Unione medica euro mediterraneo ( Umem) rendono noti i dati del primo bilancio riguardo al decreto pubblicato in Gazzetta il 21 marzo, che consente ad infermieri e medici ucraini di poter svolgere temporaneamente la professione in Italia.

Fino ad oggi, si contano circa 2200 professionisti arrivati dall’Ucraina, la maggior parte donne, tra cui medici di medicina generale, psicologi e infermieri, mentre le richieste arrivate dalle Regioni, sia da strutture pubbliche che private sono già più di 1000.

Dal Piemonte, alla Sardegna, passando dalla Campania, quasi tutte le Regioni hanno fatto richiesta di professionisti sanitari ucraini, ma sul podio si piazzano Veneto (250), Lombardia (130) e Piemonte (90), ma anche il Trentino con 10 richieste.

L’obiettivo della misura che permette a medici ed infermieri ucraini di lavorare in Italia per un anno, punta alla solidarietà sia nei confronti dell’Italia, colmando la mancanza di medici, ma anche dell’Ucraina.

Ovviamente viene precisato che chi deciderà di rimanere in Italia, dovrà sostenere la stessa pratica dei numerosi medici e infermieri stranieri, al fine di riconoscere il loro titolo di laurea in Italia, compreso l’esame in lingua italiana per iscriversi all’Ordine professionale.

