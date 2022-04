Riva del Garda, provinciale 118: avviate le verifiche sulla nuova rotatoria

Giornata di verifiche, per la nuova rotatoria sulla provinciale 118: la mattina i bus di Trentino Trasporti (compreso l’autosnodato), il pomeriggio i TIR di Arcese.

Alle verifiche, che non hanno evidenziato problemi, hanno preso parte l’assessore alle opere pubbliche Pietro Matteotti con il responsabile dell’Area opere pubbliche e ambiente Andrea Giordani e l’ing. Martina Dassatti, il direttore dei lavori Erino Bombardelli e, per l’impresa, la Mosca Costruzioni, il titolare, Daniele Mosca, con il geom. Martino Bomè.

Alla verifica della mattina c’era anche Alberto Bridi di Trentino Trasporti, a quella del pomeriggio Angelo Angeli, delegato territoriale di Confindustria che di recente, alla presentazione alle categorie economiche dell’Agenda strategica per la mobilità 2025 del Comune di Riva del Garda, aveva sollevato dubbi sulla funzionalità della rotatoria. Presente anche la polizia locale, la mattina con il comandante Marco D’Arcangelo.

«La rotatoria è stata aperta appena possibile –spiega l’assessore Matteotti– per dare sollievo ai disagi patiti in precedenza con il semaforo, con il cantiere ancora al lavoro ma con piena funzionalità. Le verifiche sono state fatte e la rotatoria funziona. I lavori che mancano non comportano ripercussioni sulla viabilità, che è già notevolmente più scorrevole e fluida, con anni di lunghe code che sono già diventati un ricordo.

L’impresa sta approntando spartitraffico e aiuole, quindi si tratterà di installare la nuova illuminazione e di rimuovere i semafori, di allestire gli attraversamenti pedonali definitivi e la segnaletica, e alla fine di asfaltare. In quest’ultimo caso, inevitabilmente sarà necessario chiudere al transito per due giorni. Ma come promesso, a Pasqua la rotatoria sarà in funzione».

«Come avevo già avuto modo di anticipare –aggiunge l’assessore– l’impresa ha avuto problemi nel reperire i materiali, cosa normale di questi tempi, per cui ha chiesto una proroga dei tempi, che probabilmente sarà di un mese rispetto alla data prevista del 9 aprile».

