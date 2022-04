Riva del Garda: mobilità e ztl, via all’operazione ascolto

Sono state pubblicate oggi sul sito del Comune di Riva del Garda (in una sezione dedicata, ben visibile nella parte alta della home page) in libera visione della cittadinanza la relazione generale descrittiva dell’Agenda strategia per la mobilità 2025, lo studio per la riorganizzazione e il potenziamento della rete viaria primaria che l’amministrazione comunale ha commissionato a NetMobility, società di ingegneria che si occupa di pianificazione della mobilità; e una proposta di modifica della regolamentazione della zona a traffico limitato del centro città.

La pubblicazione fa parte di una operazione ascolto con cui tutti i residenti di Riva del Garda potranno esprimere pareri e formulare proposte, con l’obiettivo di un ampio confronto sui contenuti, così da poter ipotizzare in un contesto plurare e di ampio confronto i futuri scenari sulla città.

Chiunque desideri proporre, sia sull’Agenda per la mobilità, sia sulle modifiche alla zona a traffico limitato, proposte, idee, impressioni, suggerimenti, critiche, apprezzamenti e tutto quello che reputerà significativo, lo può fare scrivendo entro il 20 aprile una email all’indirizzo viabilita@comune.rivadelgarda.tn.it.

Si ricorda che sia l’Agenda per la mobilità, sia la modifica della ztl saranno illustrate alla cittadinanza in un incontro pubblico che si svolgerà giovedì 7 aprile all’auditorium Scipio Sighele in piazza Maria Contini con inizio alle ore 20.

Relatori, l’ing. Francesco Seneci, consulente esterno del Comune; l’ing. Andrea Giordani, dirigente dell’Area opere pubbliche e ambiente del Comune; e Luca Grazioli, assessore alla viabilità (si ricorda che le norme per il contenimento del contagio di covid-19 richiedono obbligatoriamente il green pass rafforzato e la mascherina indossata, chirurgica o ffp2. La capienza massima dell’auditorium è di 200 posti).

