Ritrovato il corpo senza vita di Silvano Fedel

È stato ritrovato senza vita, poco prima delle 19, Silvano Fedel, l’escursionista disperso da venerdì sui monti del Bleggio Superiore.

Si trovava in un canalone innevato molto ripido e impervio, tra il monte Piza e il monte Solvia, nei pressi del torrente Ridever in località Carner, sopra l’abitato di Zuclo.

La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

Dopo una giornata di ricerche, l’avvistamento del corpo senza vita dell’uomo è stato possibile grazie a un sorvolo dell’elicottero, che è stato attivato per controllare delle tracce avvistate nella neve, in un luogo troppo impervio per essere percorso dalle squadre via terra.

L’elicottero ha imbarcato a bordo un tecnico del Soccorso Alpino e dopo alcuni minuti di volo l’equipaggio ha avvistato una sagoma.

Sono stati verricellati sul posto il Tecnico di Elisoccorso e il medico, il quale non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata a bordo, portata a Cavrasto e affidata al carro funebre.

Il titolare dell’azienda Pinetana Polli, alpinista e runner originario di Miola di Piné ma residente a Civezzano aveva approfittato di un incontro di lavoro nelle val Giudicarie per fare una sgambata in direzione di cima Sèra e passo Durone, zone che conosceva bene.

Dell’uomo si erano perse le tracce venerdì pomeriggio e verso tarda sera la compagna Veronica non avendolo visto rientrare aveva allertato i soccorsi.

Fin dai primi momenti purtroppo le ricerche sono state rese difficili per il maltempo e l’abbondante nevicata caduta dalla notte tra venerdì e continuata anche nella giornata di sabato.

Per 4 giorni sono stati quasi 200 gli uomini che hanno cercato Silvano Fedel senza sosta. Quando il tempo è migliorato è stato impiegato anche l’elicottero con l’ausilio del radar armonico (detto campana Recco), ma inutilmente. Dell’uomo non è mai stata vista nemmeno una traccia.

Le ricerche erano riprese all’alba di domenica 3 aprile, con le squadre di terra che hanno esteso l’area della ricerca anche alle zone del monte San Martino, della Val Marcia e del Monte Cogorna.

Durante le riceche sono state controllate tutte le baite e i possibili pertugi dove l’uomo poteva essersi riparato ma non era stata trovata nessuna traccia riconducibile al runner.

Sono strate coinvolte nelle ricerche anche le unità cinofile del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, i Vigili del Fuoco con i droni e le termocamere, la Guardia di Finanza con cani da ricerca in superficie e il drone, il cane molecolare dell’Associazione Nazionale Carabinieri, altri due cani molecolari provenienti da Bolzano.

Anche nella giornata di ieri, lunedì 4 aprile, per tutta la giornata l’elicottero di Trentino Emergenza, con agganciata la campana Recco, ha effettuato dei sorvoli sui versanti di cima Sèra ma senza individuare l’uomo.

Le speranze di ritrovare vivo Silvano Fedel erano ormai ridotte al lumicino, anche se il suo fisico da atleta e la conoscenza della zona facevano avanzare ancora qualche piccola speranza. Ma certo è che passare 4 notti all’aperto con queste temperature, e magari ferito, significava avere poche possibilità di sopravvivenza. Oggi il ritrovamento del corpo senza vita.