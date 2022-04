Professioni e studi universitari: in Vallarsa l’incontro per orientare i giovani

Il Comune di Vallarsa, in collaborazione con l’Ufficio per la valutazione delle politiche scolastiche (Dipartimento istruzione e cultura – servizio istruzione) propone un appuntamento per indirizzare gli studenti verso il proprio futuro.

Il progetto si intitola “Sentirsi pronti. Esploriamo le professioni per prepararci alle transizioni” ed è in programma martedì 12 aprile dalle 17 alle 19: si svolgerà on line ed è riservato ai ragazzi dai 15 ai 18 anni ma anche alle loro famiglie (per iscrizioni – entro giovedì 7 aprile – pianogiovanivallidelleno@gmail.com).

A spiegare il contenuto innovativo dell’iniziativa è l’assessore comunale all’istruzione e alle politiche giovanili Marta Stoffella: «Ci siamo chiesti cosa fare per supportare i ragazzi a orientarsi verso il futuro. Le scuole organizzano già momenti di orientamento verso gli studi e le professioni.

Pubblicità Pubblicità

Noi abbiamo voluto affiancarci a questo intento e, ci dicono dagli uffici provinciali cui facciamo riferimento, come Comune siamo pionieri in questo percorso.

Come Amministrazione possiamo offrire nuove occasioni di orientamento, mettendo assieme nello stesso momento i ragazzi e le loro famiglie, migliorando la comunicazione e consentendo di fugare molti dubbi. Punto di forza è dato dal fatto che come piccola comunità abbiamo la possibilità di raggiungere i nostri giovani in modo più veloce rispetto ai grandi Comuni, rispondendo a domande molto spesso omogenee: pensiamo a come possono essere diverse le prospettive per chi vive in un territorio di fondovalle o in uno di media montagna, in un contesto industriale oppure di terziario o di turismo.

Il progetto è sperimentale e prevede l’utilizzo delle “carte delle professioni”: un modo per raccontare i percorsi di accesso ai vari lavori ma anche il modo in cui questi si svolgono; il tutto in un contesto leggero, di gioco: una ulteriore interessante sperimentazione a cui ci fa piacere portare il nostro contributo».

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità