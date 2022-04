Omicidio Deborah Saltori, chiesti 24 anni di carcere per Lorenzo Cattoni

L’omicidio aveva scosso la comunità trentina, per la sua crudeltà e per la premeditazione che pareva assodata. «Ho l’assegno in mano per te, ma devi venire a prenderlo tu». Con questo messaggio Lorenzo Cattoni aveva attirato in un trappola mortale la povera Debora Saltori assassinata a Cortesano con due fendenti, dritti alla carotide, scagliati con un’accetta. Per la donna, morta sul colpo, non c’era stato nulla da fare.

Cattoni aveva scritto di raggiungerla nel suo campo perché le avrebbe voluto dare un assegno per il mantenimento del bimbo. Una volta lì, i due hanno discusso probabilmente per l’ennesima volta; quindi i colpi letali. A quel punto l’uomo si era procurato delle lesioni profonde con un coltello, perdendo i sensi e accasciandosi al suolo.

Era morta così Debora Saltori, 42 anni, originaria di Vigo Meano, piccolo sobborgo rurale a pochi chilometri dal nostro capoluogo che aveva lasciato nel dramma 4 figli di 17, 16, 14 anni e il più piccino di 4 anni e mezzo, avuto proprio con Cattoni.

Ad ucciderla, il 22 febbraio del 2021, il marito Lorenzo Cattoni, di tre anni più giovane, che si trovava agli arresti domiciliari dal 2 dicembre per maltrattamenti ai danni proprio della moglie e che avrebbe poi ha cercato di togliersi la vita con un coltello. Si è ripreso e sta bene.

Il pubblico ministero, stamane presso la corte di assise di Trento, ha chiesto per lui una pena di 24 anni di reclusione. Si pensava alla richiesta di ergastolo, ma secondo i giudici sono venuti meno due delle aggravanti ipotizzate dagli investigatori, cioè la crudeltà e la premeditazione.

Il processo proseguirà con gli interventi delle parti civili (gli avvocati Marco Vernillo e Tommaso Fronza) e della difesa (gli avvocati Luca Pontalti e Alessandro Meregalli)

