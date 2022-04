Mezzolombardo, le ultime disposizioni per la raccolta dei rifiuti

Negli ultimi giorni sono stati posizionati i nuovi cassonetti per la raccolta differenziata a Mezzolombardo.

L’amministrazione comunale ha reso noto che, fino a nuove comunicazioni, i bidoni sono apribili senza il bisogno della tessera che è stata consegnata a tutte le utenze domestiche ad esclusione dei cassonetti del secco e dell’umido che sono ancora chiusi.

Per questo tipo di rifiuti, infatti, prosegue la raccolta “porta a porta” fino a quando anche le utenze non domestiche saranno informate delle nuove modalità. Per il momento, dunque, i bidoni sono ancora apribili manualmente.

