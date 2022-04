La minoranza esce dall’aula, nuovo scontro sulla nomina del Vicepresidente del Consiglio

La seduta pomeridiana del Consiglio è ripresa con il tentativo, non riuscito, di votazione di Alex Marini (5 Stelle) che, in mattinata, si era candidato alla vicepresidenza del Consiglio.

I consiglieri di minoranza al momento del voto sono usciti dall’aula facendo saltare il “quorum” necessario per l’elezione del vicepresidente dei 24 consiglieri presenti in aula. Dai banchi della maggioranza è cominciato a salire un brusio di disapprovazione per l’ennesima messa in scena delle minoranze che ormai va avanti da quasi 20 mesi.

Alessandro Savoi (Lega) ha chiesto comunque di andare al voto ricordando che da 20 mesi non c’è il vicepresidente per colpa della maggior parte dei consiglieri di minoranza che puntualmente “scappano” dall’aula per impedire l’elezione.

Luca Guglielmi (Lista Fassa) ha ricordato che, in tarda mattinata, è stata permessa una riunione delle minoranze ma nessuno, alla ripresa dei lavori, si è degnato di spiegare in aula le decisioni che sono state prese.

Anche Paccher (Lega) ha stigmatizzato la minoranze per il loro comportamento ostruzionistico nei confronti della candidatura di un consigliere di opposizione e ha attaccato Dallapiccola (fra i due c’è un’antica ruggine) per come svolge il suo ruolo di questore.

«Stigmatizzo ancora una volta l’operato delle moniranze – ha esordito in aula Paccher – che si sottraggono alle loro responsabilità, ma evidenzio anche che i questori (NdR – Dallapiccola) che prendono un’indennità non hanno il coraggio di prendere delle decisioni. Sistematicamente la minoranza non collabora e non svolge le proprie funzioni nonostante venga lautamente pagata per farlo».

