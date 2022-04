Il 118 non parla inglese, muore turista tedesca di 25 anni: Regione Lazio smentisce l’accaduto

Il fatto risale alla fine di gennaio, ma poi è arrivata la denuncia del fidanzato: “Il 118 non parlava inglese. Mi facevano domande con Google Translate”. Ora toccherà la magistratura fare chiarezza sulla vicenda della turista tedesca morta a Focene, in Provincia di Roma.

Secondo la versione del fidanzato irlandese, in seguito al malore della donna, ha chiamato il 112 che lo avrebbe messo in attesa 10 minuti per trovare un operatore che parlasse inglese. Questa sarebbe la causa del ritardo dell’ambulanza, arrivata 43 minuti dopo la chiamata, ma ormai era troppo tardi, la ragazza era morta.

Nelle dichiarazioni rilasciate, l’uomo ha sostenuto che la telefonata è durata più del necessario, per consentire al numero unico di emergenza di rintracciare un operatore che parlasse inglese, e che dopo quasi 40 minuti di attesa, non vedendo comparire l’ambulanza, si è messo al volante per cercare autonomamente i soccorsi, incrociandoli a qualche km di distanza.

Dopo la denuncia, la Regione Lazio avrebbe rigettato le accuse, sostenendo che la chiamata di emergenza è stata gestita correttamente in inglese, geolocalizzando l’intervento e arrivando in 18 minuti non nei 40 dichiarati.

La regione avrebbe quindi smentito la versione del turista irlandese, diffondendo l’audio integrale della telefonata al 112, ma per l’accusa sarebbe stato tagliato. Sull’accaduto, la procura ha aperto un’inchiesta, al momento a carico di ignoti, ed è molto probabile che la registrazione della chiamata verrà acquisita, interrogando nuovamente tutti i protagonisti della vicenda.

