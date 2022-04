Emergenza profughi, in moto la macchina italiana per l’accoglienza: cosa prevede

Dall’assistenza sanitaria, ai luoghi di accoglienza e i rimborsi per chi si mette a disposizione, fino ai soldi per chi è scappato e la protezione temporanea per chi non può rientrare nel proprio Paese: questi sono alcuni dei fronti in cui si sta muovendo la macchina dell’accoglienza italiana.

Fino ad ora, in Italia sono arrivate 80 mila persone, il 90% sono donne e bambini, ma le autorità calcolano che gli ingressi potrebbero raggiungere quota 700 mila. Nel piano per l’accoglienza italiano, verrebbe utilizzato lo stesso sistema per i migranti in fuga, che prevede 33 euro al giorno per ogni persona accolta.

Inoltre, in questi giorni la protezione civile pubblicherà il bando rivolto agli enti del terzo settore che desiderano entrare nel sistema dell’accoglienza diffusa, per i quali sono già stati stanziati 142 milioni di rimborsi. Altri 152 milioni andranno alle Regioni e Province per finanziare le cure necessarie, mentre 54 milioni serviranno ad aiutare chi ha provveduto a trovare una sistemazione in maniera autonoma.

Nonostante la maggior parte delle persone arrivate in Italia, è stata accolta da parenti, amici o famiglie residenti in Italia, ad oggi ci sarebbe la possibilità di ricevere un contributo facendo richiesta attraverso la piattaforma online della protezione civile, operativa in qualche giorno. Lo stesso potranno fare gli i rifugiati ucraini che trovano una sistemazione autonoma e vogliono avere accesso ai 300 euro al mese stanziati dal Governo.

L’orizzonte temporale della protezione temporanea concessa ai profughi, prevista dal Governo, durerà un anno, prorogabile per sei mesi fino ad un massimo di un altro anno. Infine, sarà possibile per tutti, richiedere il permesso di soggiorno presso l’Ufficio Immigrazione delle questure, permettendo così a chi non può rientrare nel proprio Paese in guerra, di avere una tutela immediata e temporanea.

