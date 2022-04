Distretti e Circoscrizione Centro, proficuo confronto sui programmi 2022

Dopo un primo incontro conoscitivo svoltosi nell’autunno scorso, nei primi mesi di attività dei neonati “Distretti del centro urbano”, costituiti all’interno del progetto di rigenerazione urbana di Rovereto promosso dall’Amministrazione comunale ed Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina, l’altra sera il Consiglio circoscrizionale “Rovereto centro”, che comprende circa 10mila residenti, ed i rappresentanti di 4 dei 5 Distretti (quello di S. Maria fa parte del territorio di competenza della Circoscrizione “Rovereto sud”) sono tornati ad incontrarsi per un opportuno approfondimento sui programmi di attività allestiti dal Distretto San Marco, Distretto della Cultura, Distretto della Quercia e Distretto “Rovereto Downtown”.

Una serata durata diverse ore, che si è rivelata particolarmente proficua, in quanto ha permesso ai consiglieri circoscrizionali guidati dal presidente Claudio Cemin di ascoltare l’illustrazione delle decine di attività, proposte ed azioni di valorizzazione dei luoghi e delle potenzialità presenti nei vari Distretti.

Il successivo alternarsi di domande e risposte, consigli e suggerimenti da parte dei consiglieri presenti o collegati on line, ha dato vita ad un costruttivo dibattito, che ha messo in rilievo la valenza, non solo economica ma anche sociale, del progetto di rigenerazione urbana che, attraverso il ruolo dei Distretti ma non solo, sta dando un forte impulso alla volontà di aumentare vivibilità e vivacizzazione della città oltre che offrire servizi di supporto alle realtà economiche che cercano elementi di valutazione e spazi idonei per nuove aperture.

Pubblicità Pubblicità

Ecco, quindi, che assume particolare importanza il lavoro svolto dal Laboratorio di rigenerazione urbana, aperto tutti i martedì e giovedì pomeriggio all’ex Catasto (ingresso da via Tartarotti, 24) e luogo di incontri, riunioni e momenti formativi per i Distretti e tutto coloro che, a vario titolo, si stanno avvicinando al progetto RUR.

Si parte con la valorizzazione anche in chiave turistica del “km delle meraviglie” (a breve l’uscita del concorso di idee che mira a valorizzare i “tesori“, visibili e nascosti, presenti sul percorso tra il Mart di corso Bettini e la chiesa di Santa Maria, facendo emergere l’incredibile ricchezza e qualità delle evidenze storiche, artistiche, culturali e architettoniche presenti, mettendole in stretta relazione con quelle commerciali ed artigianali.

Contemporaneamente, però, il Laboratorio è impegnato anche a diffondere e rendere utilizzabile la “mappa interattiva dei locali disponibili” presenti in città, attraverso un contatto diretto e continuativo con gli agenti immobiliari ed i proprietari di tali locali, al fine di favorire l’occupazione di quelli in attesa di locazione e di renderli più attrattivi anche con un’azione di marketing territoriale.

Pubblicità Pubblicità



Tornando all’incontro dell’altra sera con la Circoscrizione Centro, le portavoci (sono tutte imprenditrici) Micaela Sposito (San Marco), Jennifer D’Angelo (Cultura), Monica Laitempergher e Serena Baldessari (Downtown) e Natascia Wegher (Quercia) hanno illustrato le principali attività previste nel corso del corrente anno, che prevedono importanti sinergie con le realtà museali, i festival ed il mondo associazionistico e sociale della città. Significativa, in tal senso, l’adesione ai Distretti di cooperative sociali, Musei, Festival e molti altri.

Pubblicità Pubblicità

Apprezzamento è stimoli costruttivi sono giunti dagli interventi dei consiglieri Galli, Di Spirito, Gualdi, Zanivan, Potrich, Bolzacchini (da remoto), che potranno fungere da importante “trait d’union” tra Distretti e residenti, uno degli aspetti del progetto RUR più sfidante e coinvolgente.

“Credo che questo secondo incontro abbia rappresentato un momento davvero importante di confronto – così il presidente Claudio Cemin nel chiudere la serata -, certamente ne seguiranno molti ancora perché è emersa chiaramente la volontà di instaurare un rapporto costruttivo e continuativo. Ci tengo a ringraziare per mezzo dei portavoce presenti, tutti gli aderenti ai Distretti che, a vario titolo e secondo la propria disponibilità, stanno dedicando energie ed impegno per rendere incisive e fruttuose le moltissime azioni che ci avete presentato. Complimenti a tutti voi, camminiamo insieme con l’obiettivo comunale di favorire l’attrattività della nostra città”.