Covid, Italia: parte indagine sulle varianti in circolazione

Il direttore Generale della prevenzione del Ministero della salute, Rezza attraverso una circolare, ha stabilito di procedere ad un’indagine rapida per capire la circolazione delle varianti covid in Italia. La decisione è stata presa a fronte dell’arrivo della nuova variante XE, nata da Omicron 1 e Omicron 2, a quanto pare più contagiosa del 10%, tanto da preoccupare le autorità sanitarie italiane.

I campioni raccolti fino ad ora, saranno analizzati attraverso sequenziamento genomico per giudicare la prevalenza delle varianti covid in Italia, ma in particolare la diffusione della nuova XE.

Per il momento, secondo Ricciardi, consulente del Ministro della Salute, Speranza, questa variante non sembra più letale, ma preoccupa l’elevata contagiosità, con maggiore coinvolgimento non solo dei pazienti, ma anche dei sanitari. Come esempio, Ricciardi propone l’attuale situazione in Gran Bretagna, dove i cittadini faticano ad accedere ai servizi sanitari a causa dei grandi ritardi.

Oltre ricordare come i comportamenti negli spazi chiusi sono potenzialmente a rischio se non si indossa la mascherina, l’obiettivo sarà quello di convincere i cittadini non vaccinati, ma anche quelli che hanno solo due dosi. Sull’obbligo della mascherina al chiuso, si è espresso anche il Ministro della Salute, Speranza, sostenendo che ne valuterà l’utilizzo a fine aprile per decidere quali scelte fare il 1° maggio.

Riguardo la quarta dose di vaccino invece, nei prossimi giorni sarà resa nota un’indicazione condivisa dalla Commissione Europea e le eventuali linee guida delle agenzie del farmaco. Speranza aggiunge che al momento, nessun Paese sta pensando ad una quarta dose per tutti, ma probabilmente sarà consigliata per le persone più fragili e per i più anziani.

