Avio, gemellaggio all’insegna dello sport

I valori dello sport alla base del rinnovato gemellaggio tra due comunità, quella di Avio e quella di Cavriana in provincia di Mantova.

L’occasione si è presentata domenica nella cittadina mantovana in concomitanza con una gara di mountain bike alla quale, oltre alla partecipazione di 15 giovani atleti della Società Ciclistica Avio, ha voluto presenziare la giunta comunale quasi al completo.

La delegazione aviense, guidata dal sindaco Ivano Fracchetti e composta dagli assessori Pamela Fugatti, Marino Salvetti ed Anna Valli oltre al presidente del consiglio comunale Giacomo Zinelli, è stata accolta dal sindaco di Cavriana Giorgio Cauzzi con un’ampia rappresentanza dell’amministrazione comunale a Villa Mirra, splendida dimora di origini cinquecentesche appartenuta alla famiglia Gonzaga di Mantova, dove gli esponenti delle due comunità si sono intrattenuti a lungo dopo aver visitato il Museo archeologico dell’Alto Mantovano.

Pubblicità Pubblicità

Molti i temi al centro del colloquio con l’obiettivo di rinsaldare i rapporti di amicizia e di pianificare proposte di iniziative comuni da intraprendere in un prossimo futuro sulla base dei presupposti fissati nell’accordo di gemellaggio del 2017 su proposta dell’allora assessore Casimiro Margoni.

“Lo sport è uno degli elementi più significativi di questo gemellaggio, ma non sarà l’unico – ha affermato il sindaco Fracchetti – L’incontro è stato positivo in quanto abbiamo convenuto possibili collaborazioni anche in campo economico, sociale e culturale.

Dopo il lungo periodo di limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, lo sport torna a riunire le due comunità gemellate: dopo questa splendida giornata attendiamo gli amici di Cavriana il 2 e 3 luglio alla prima edizione della Monte Baldo Bike, manifestazione sportiva sia a carattere agonistico che per famiglie“.

Pubblicità Pubblicità



Un invito condiviso con Antonio Benvenuti, presidente della Sc Avio, presente con i genitori dei giovani ciclisti al Trofeo Damiano Darra che ha visto premiata anche la giovane Lisa Fumanelli nella categoria G6.

Pubblicità Pubblicità

Non solo ciclismo, ma anche calcio (all’incontro di domenica era presente anche il vicepresidente dell’Avio Calcio Beniamino Giuliani e tamburello con l’atteso incontro di serie A in giugno tra due big del campionato nazionale come Tamburello Sabbionara e Cavriana: ancora una volta sarà lo sport a unire le due comunità gemellate.