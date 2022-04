Visite guidate gratuite alla mostra dedicata alla collezione Wolkenstein, gli appuntamenti di aprile al Buonconsiglio

L’iniziativa, inMOSTRA proporrà nelle giornate di mercoledì 6, 13 e 27 aprile sempre alle ore 17.00 tre particolari visite guidate gratuite dedicate alla mostra ‘D’azzurro, rosso e argento. Il linguaggio dell’araldica e lo stipo dei Wolkenstein’, allestita fino al 15 maggio al Castello del Buonconsiglio.

Nella prima mercoledì 6 aprile il curatore della mostra Walter Landi parlerà di “Gli stemmi sui cassetti. Storie e genealogie della famiglia Wolkenstein”. Sarà lo stipo seicentesco, un curioso e raro mobile-archivio appartenuto ai conti Wolkenstein-Trostburg, il protagonista di questo primo appuntamento.

Destinato a custodire l’archivio familiare, il mobile è costituito da scomparti e cassetti decorati da stemmi appartenenti a casate legate, grazie a un’attenta politica di alleanze matrimoniali, con la potente famiglia tirolese: un’occasione per indagare e illustrare la storia familiare, ma anche per avvicinarsi al mondo dell’araldica, antico linguaggio ricco di simboli e significati da scoprire.

Mercoledì 13 aprile ad ore 17.00 Roberto Pancheri ci racconterà la storia della famiglia attraverso i ritratti in mostra nell’incontro “En pendant. I coniugi Wolkenstein in posa”. Gallerie di immagini e memorie familiari per tramandare sembianze e manifestare antichità e alleanze della stirpe: i ritratti, in equilibrio tra idealità e verosimiglianza e attraverso accurati codici rappresentativi, da sempre narrano storie di individui e casate. E’ il caso anche della famiglia Wolkenstein.

Infine mercoledì 27 aprile ad ore 17.00 Elisa Nicolini ci parlerà di “Questione di stile. Arredi e ritratti per esibire il prestigio di una casata”. Arredi e opere d’arte da sempre sono oggetti che, oltre il loro valore intrinseco e la loro funzionalità, sono strumenti per manifestare e comunicare il potere e il prestigio di individui e casate. Un percorso tra mobili, arredi, dipinti e stampe commissionati e appartenuti ai Wolkenstein. Ingresso libero, raccomandata la prenotazione allo 0461 492811.

