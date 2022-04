Visita del presidente della Commissione ricerca del Senato, Riccardo Nencini: “FEM una straordinaria eccellenza”

Nei giorni scorsi il senatore Riccardo Nencini, presidente della 7^ Commissione permanente “istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport” del Senato, ha incontrato il presidente Mirco Maria Franco Cattani nell’ambito di una approfondita visita alla Fondazione Edmund Mach e al campus che ospita le attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico.

Il senatore Nencini ha avuto modo anche di prendere visione degli ultimi sviluppi della ricerca in Fondazione attraverso l’incontro con il dirigente del Centro Ricerca e Innovazione, prof. Mario Pezzotti, ma anche di approfondire le attività di istruzione e formazione della FEM con il dirigente del Centro Istruzione e Formazione, prof. Manuel Penasa.

“Siamo in un settore di straordinaria eccellenza di questa meravigliosa Italia – ha evidenziato il senatore Riccardo Nencini-. In Trentino la Fondazione Mach ha una antica tradizione con quasi un secolo e mezzo di storia, ma soprattutto una proiezione formidabile nel mondo con un centinaio di paesi collegati nel campo della ricerca, una presenza multilingue altrettanto formidabile e una attenzione particolare, ma in anticipo, ai contenuti fissati dall’Unione europea per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza“.

“La visita del senatore Nencini ci fa onore – ha evidenziato il presidente FEM, Mirco Maria Franco Cattani– e attesta l’attenzione che sta rivestendo la Fondazione Edmund Mach nel panorama nazionale, soprattutto in riferimento alle attività di ricerca scientifica. Con la recente riorganizzazione il Centro Ricerca e Innovazione punta ad esser ancora più incisivo con un assetto nuovo e più efficiente dal punto di vista organizzativo e funzionale.

Nell’ultimo periodo, tra l’altro, il nostro ente si è adoperato per promuovere la partecipazione propria e degli altri enti di sistema a diverse iniziative legate al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza in concerto con la Provincia di Trento e questo è un aspetto importante che ci porta a rendere ancora più attrattive e competitive le nostre attività di ricerca”.

Dalla piattaforma di sequenziamento che ha decifrato i genomi delle principali piante coltivate, di insetti e patogeni, al fenotipizzatore che consente di studiare l’accrescimento delle piante in condizioni rigorosamente controllate, gli effetti dei cambiamenti climatici e dello stress idrico sulle stesse; dalle camere di quarantena dove sono allevati gli insetti utili alla lotta biologica contro cimice e Drosophila suzukii, alla biotremologia, per arrivare alle camere di crescita per le micropropagazioni delle piante. Tappa anche al laboratorio sensoriale e agli strumenti per l’analisi dei composti volatili, alla piattaforma di metabolomica e di tracciabilità.

Il senatore Nencini ha potuto vedere e conoscere le dotazioni tecnologiche di avanguardia e le competenze professionali, colloquiando con i ricercatori che hanno illustrato i programmi e gli approcci scientifici più avanzati in FEM. Visita, infine, alla sala di degustazione e alla cantina didattica.