Ucraina: l’incontro tra i profughi e le famiglie di Arco che li hanno accolti

Si è svolto nel pomeriggio di giovedì 31 marzo al Centro giovani Cantiere 26 un incontro tra i cittadini ucraini giunti ad Arco in conseguenza dell’invasione del loro Paese da parte della Russia, e le famiglie arcensi che li hanno accolti.

L’iniziativa, di conoscenza reciproca oltre che per raccogliere bisogni e coordinare gli aiuti, è stata organizzata dall’Ufficio politiche sociali assieme alla biblioteca civica «Bruno Emmert», in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Arco, il locale Centro di ascolto e solidarietà della Caritas, l’associazione Psicologi dei Popoli, l’associazione culturale ucraina Rasom e l’Apsp Casa Mia di Riva del Garda.

Per l’amministrazione comunale c’erano il sindaco Alessandro Betta, gli assessori Guido Trebo, Dario Ioppi e Francesca Modena con la responsabile dell’Ufficio politiche sociali Viviana Sbaraini; per la biblioteca, il direttore Alessandro Demartin; per l’Istituto comprensivo, la dirigente Claudia Terranova; per il Cedas, il coordinatore Romano Turrini. Con loro, i referenti di tutti i soggetti coinvolti, compreso l’oratorio San Gabriele, per il quale c’era Franco Righi, presidente dell’associazione Noi Oratorio Arco.

Dopo il saluto e il benvenuto dell’assessore Trebo, quello del sindaco Betta: «Ci ritroviamo impreparati di fronte a un fatto di questa gravità e di queste proporzioni -ha detto il sindaco- perché per un fatto simile non si poteva essere preparati. Quello però che posso dire è che tante delle iniziativa sorte in queste settimane sono nate in modo assolutamente spontaneo. Devo quindi ringraziare la mia comunità: tutte le persone che vedete qui si sono date da fare in prima persona, hanno fatto la propria parte, così come accaduto di recente per la pandemia. Abbiamo in Trentino un servizio di protezione civile forte e anche una rete sociale che si è attivata prontamente. Nel salutarvi e nel ribadirvi che siete le benvenute e i benvenuti, e nel sottolineare come la Costituzione italiana sia contro ogni guerra, ringrazio la mia comunità, della quale non posso che essere orgoglioso».

Quini la dirigente Terranova e la prof.ssa Laura Angelini hanno spiegato come le scuole arcensi siano aperte ai giovani studenti ucraini e hanno illustrato la procedura per accedere alle lezioni, rimarcando che l’invito a tutti i bambini e i ragazzi ucraini è di frequentare le scuole arcensi, dove potranno contare, all’occorrenza, anche sul necessario corredo scolastico per seguire in dad le lezioni della propria scuola in Ucraina.

Hanno poi preso la parola le referenti dell’associazione Psicologi dei Popoli, per l’associazione cristiano-culturale degli ucraini in Trentino Rasom la presidente Stefania Shmits, per il Cedas di Caritas il coordinatore Romano Turrini, per la biblioteca Emmert il direttore Alessandro Demartin, per l’oratorio Franco Righi.

Tutti hanno spiegato cosa possono fare le rispettive associazioni o istituzioni, e in conclusione la responsabile dell’Ufficio politiche sociali Viviana Sbaraini ha spiegato come l’incontro sia stato voluto per per trovare soluzioni con cui rispondere ai bisogni dei cittadini ucraini, per i quali il riferimento principale in Trentino è Cinformi, e come per tutti i presenti siano stati preparati degli elenchi di recapiti utili, con l’indicazione, per gli aggiornamenti futuri, di fare riferimento al sito del Comune, sul quale è già da tempo presente una rubrica dedicata all’emergenza ucraina.

