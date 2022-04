Scoppia un incendio dentro un appartamento: muore un 83enne

E’ morta nel pomeriggio di ieri domenica 3 aprile a causa delle fiamme un 83enne residente a Bolzano. La donna si chiamava Maria Rapisarda ed abitava in una casa in via Giuseppe Cesare 8 in zona dei Piani nel capoluogo altoatesino.

All’interno della struttura, verso le 18 e 30 è scoppiato un incendio che è costato la vita della donna. Ad innescare il rogo, secondo le ricostruzioni, sarebbe stata una candela lasciata accesa.

Poi la candela sarebbe caduta su una sedia causando la fiamme che poi avrebbero prodotto un ingente quantità di monossido di carbonio.

La donna era nel letto addormentata e non si è accorta del piccolo fuoco che si era sviluppato dentro l’appartamento. Le fiamme poi si sono spente da sole senza l’intervento di nessuno.

Quando i sanitari sono arrivati sul luogo, l’anziana si era già spenta. Non c’era più niente da fare per lei.

