Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro poco dopo il bivio per Maso Milano

Non ha avuto gravi conseguenze, per fortuna, l’incidente avvenuto ieri sera, domenica 3 aprile intorno alle 23.20, sulla SS43 della Val di Non all’altezza di Maso Milano.

Un’auto che stava scendendo in direzione Trento, poco dopo il ponte di Maso Milano con curva a sinistra, ha perso aderenza ed è finita contro il muro a lato della carreggiata.

Il conducente, fortunatamente, non è rimasto ferito nell’impatto e non è stato necessario l’intervento dell’ambulanza.

Sul posto si sono subito recati i Carabinieri di Denno per le verifiche e rilievi del caso e i Vigili del Fuoco volontari di Sporminore, che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area, della pulizia della sede stradale e della gestione della viabilità.

