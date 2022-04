Orban viene rieletto per la quarta volta Presidente ungherese: “Abbiamo vinto contro il globalismo”

E’ di nuovo Viktor Orban il primo ministro ungherese. I seggi conquistati dal partito dell’uomo potrebbero essere dai 122 ai 134(su 199).

Una maggioranza schiacciante che si avvicina quella delle precedenti elezioni in cui Orban aveva conquistato più dei due terzi del’Assemblea Nazionale.

Il capo di Fidesz, nonostante le schede non siano scrutinate per intero, si è assicurato il quarto mandato. Governa dal 2010. Non l’hanno spuntata i sei partiti che hanno cercato di disarcionare il premier.

Questi gruppi erano eterogenei, l’unica cosa che li univa era l’avversione verso il governo. “Abbiamo ottenuto una vittoria così grande che si può vedere anche dalla luna.

Di sicuro pure da Bruxelles- Così si è espresso il vincente sfidando l’Unione europea che più volte l’ha accusato di vari illeciti-Abbiamo vinto anche a livello internazionale.

Contro il globalismo. Contro Soros. Contro i media mainstream europei. E anche contro il presidente ucraino– Continua il leader- Fidesz rappresenta una forza conservatrice patriottica e cristiana. E’ il futuro dell’Europa. Prima l’Ungheria”.

L’invettiva nei confronti di Zelensky faceva riferimento alle parole del leader ucraino il quale aveva definito Orban come l’unico filo-putiniano d’Europa.

L’ungherese era poi stato chiamato disonesto e colluso con il governo di Mosca. Nessuno degli attacchi dell’ucraino ha giovato alla coalizione filo europeista che ha provato a sfidare Viktor Orban.