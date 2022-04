Operaio rimane schiacciato da un macchinario in segheria a Rumo: elitrasportato al Santa Chiara

Un operaio che stava lavorando alla Segheria Paris di Marcena di Rumo è rimasto schiacciato da un macchinario oggi pomeriggio, lunedì 4 aprile, intorno alle 16.30.

Non si conosce ancora la dinamica dell’accaduto, ma l’uomo, che ha subito una compressione all’altezza del torace, è stato immediatamente soccorso dai colleghi, in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Sul posto si sono subito recati i Vigili del Fuoco volontari di Rumo, coadiuvati dai colleghi di Livo, un’ambulanza e i Carabinieri della stazione di Rumo per i rilievi del caso e la ricostruzione dell’incidente.

Pubblicità Pubblicità

Da Trento nel frattempo è stato fatto alzare in volo l’elicottero, che ha raggiunto la Val di Non per poi trasportare il ferito, che era cosciente, all’ospedale Santa Chiara.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità