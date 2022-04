No green pass sfilano mostrando la “Z” a sostegno di Putin: fermati dalla Digos

È successo sabato a Modena, dove alcuni partecipanti ad un corteo “No Green Pass” hanno sfilato, indossando pettorine con la “Z”, il simbolo a sostegno dell’invasione russa in Ucraina.

“Lottiamo per la nostra libertà, lottiamo per un futuro senza la dittatura nazi-sanitaria e senza ipocrisie”: la frase ripetuta più volte durante il corteo, ricorda tremendamente le parole di Putin durante l’annuncio dell’invasione in Ucraina.

Pare quindi, che ad unire le due realtà sia la linea del dissenso contro le autorità in generale, accusate di dittatura sanitaria e notizie false sul conflitto in Ucraina.

La manifestazione sarebbe stata organizzata da un gruppo facebook, in cui vengono denunciate presunte attività di propaganda dei media occidentali contro Putin e la Russia.

“Dalla guerra alla pandemia, una sola strategia”: questo è stato lo slogan della manifestazione, tempestivamente bloccata grazie all’intervento del personale della Digos della Questura di Modena.

