La mia città: arte urbana, movimento e storia

Si è concluso martedì 29 marzo il laboratorio di arte urbana progettato da Scuola di Sant’Osvaldo – Laboratorio delle Arti del Distretto Santa Maria per La Tana dei Papà.

Abitare e leggere la città significa anche occuparla creativamente e partecipare alla costruzione dei suoi immaginari.

Nel corso di tre laboratori di Sticker & Poster Art, un gruppo di bambine e bambini guidati da tre illustratrici e artiste: Michela Nanut, Margherita Paoletti e Veronica Martini di Marameolab, hanno realizzato manifestini, disegni e sticker e concluso il percorso con un quarto appuntamento dedicato all’invasione nella città per diffondere i messaggi e le immagini elaborate.

Sticker art, Poster art e Typographic art sono stati il focus di tre laboratori dedicati ai cittadini piccoli, ai quali è stato richiesto di giocare con parole e immagini per elaborare messaggi e visioni ed immaginare una città più verde, una città più colorata, una città senza traffico e senza porte, con tanti animali e tantissimi fiori, una città di tutti.

Il percorso del progetto “La Mia Città” prosegue alla Tana dei Papà con le passeggiate storico-ambientali insieme a Museo Storico della Guerra e Fondazione Museo Civico per scoprire insieme l’evoluzione della città di Rovereto e con i quattro incontri del laboratorio sviluppato insieme a SeeSaw Project in cui il focus sarà sul movimento come strumento di espressione personale, di conoscenza dell’altro e di scoperta dell’ambiente in cui viviamo: la nostra Città.

