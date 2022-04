Insegnanti “no vax” tornano a scuola stipendiati per non fare nulla: “Tanto paga sempre Pantalone!”

Ci avevano promesso un “liberi tutti”. Era stato annunciato l’inizio dell’allentamento delle restrizioni (e delle contraddizioni) ma le insensatezze abbondano ancora nel nostro paese.

La libertà sembra più un “bene” concesso a pillole dallo Stato che un diritto imprescindibile del cittadino. “Pillole” che, a quanto pare, vengono distribuite con parsimonia e pure con poca logica.

E’ eclatante il caso della gestione dei professori non vaccinati dentro le scuole. Questi professionisti, da “pericolosi” contagiosi che non potevano entrare a scuola, sono potuti tornare negli edifici dal primo aprile.

Certo, negli edifici sono rientrati, ma non possono lavorare. Per loro è infatti vietato entrare a contatto con gli studenti. I professori vengono dunque pagati regolarmente dallo Stato per non svolgere il loro lavoro.

E per fare riferimento alla commedia dell’Arte : “Tanto chi xe che paga? Paga sempre Pantalon!”. “Pantalon”, in questo caso, sono tutti i cittadini i quali ogni mese vengono salassati dalle tasse, letteralmente come se non ci fosse un domani.

La colpa non è certamente da attribuire ai professori i quali vengono obbligati a svolgere funzioni marginali. A volte vengono esiliati in biblioteca o in qualche segreteria mentre in altri casi vengono reclusi all’interno degli uffici a vagare per le stanze senza particolari ragioni d’esistere.

Il loro lavoro viene svilito e la preparazione e la passione ridotte a inutili superficialità. Tutto questa pantomima, si sospetta, sia stata fatta per punire i “no vax” i quali diventerebbero pericolosi solo se messi a contatto con i ragazzi durante l’orario scolastico.

Studenti e professori, fino a pochi minuti prima del suono della campanella, sarebbero potuti infatti arrivare a scuola insieme con i mezzi pubblici dopo aver chiacchierato al bar. Tutto senza green pass o certificato vaccinale.

Dunque sorge spontaneo chiedersi per quale ragione questi professori possano restare a contatto con i loro studenti nei luoghi pubblici come al bar mentre non lo possano fare in classe con le distanze e la mascherina.

Sarebbe divertente vedere la reazione dei soci di un’azienda che vengono a sapere che i loro investimenti vengono immotivatamente utilizzati per pagare dei dipendenti per guardare in aria. Ma finchè a pagare è sempre Pantalone va tutto bene.

A livello logico, l’amministratore delegato, nel caso della scuola il governo, verrebbe rimosso dalle sue cariche nell’attività (lo stato).

Non v’è però nulla da fare, lo stato si erge a educatore dei suoi cittadini e non a garante dei loro diritti. In quanto pedagogo dunque, può decidere di punire i “bambini cattivi”, coloro i quali non si conformano alle prese di posizione della massa diventando così minoranza.

Da questo punto di vista sorge spontanea un’altra domanda. Quale sarà l’effetto sugli alunni della visione in sostanza, di professori di serie a e di serie b?

Non si sentiranno legittimati a portare avanti altre forme di discriminazione? Riusciranno a comprendere quali sono le discriminazioni “giuste” e quelle “sbagliate”?

In molti pensano che questa umiliazione nei confronti di alcuni docenti durerà solo fino alla fine dell’anno. Rimane comunque discutibile la scelta di umiliare alcune categorie solamente per una scelta fatta, per quanto sbagliata possa essere.