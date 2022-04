In fiamme il tetto di una baita a Frassilongo: i Vigili del Fuoco limitano i danni

È successo sabato sera, a Frassilongo in Valle dei Mocheni, dove i Vigili del Fuoco di Frassilongo, Sant’Orsola e Pergine sono stati allertati per una baita avvolta dalle fiamme. Nonostante siano in corso accertamenti, l’incendio potrebbe essere nato dal surriscaldamento della canna fumaria.

Le fiamme hanno coinvolto velocemente la struttura, ma il rapido intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di limitare i danni ed evitare che il rogo si propagasse al resto dell’edificio. Oltre le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno hanno provveduto ad isolare l’area, mettendola in sicurezza.

