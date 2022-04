Il Governo apre ipotesi all’embargo del gas russo: “Strada percorribile, ma serve un tetto al prezzo del gas”

Alla luce delle ultime vicende, la linea del Governo rispetto alla guerra in Ucraina, viene chiarita dal Ministro degli Esteri, Di Maio: “l’Italia non porrà veti a sanzioni sul gas russo”. Dichiarazione che conferma l’intesa con i partner dell’Ue nei confronti della Russia, ma senza pensare allo stop totale dell’acquisto di gas e petrolio russo.

Nonostante non siano stati fatti passi avanti in questo senso, lo sdegno per quanto successo a Bucha, ha riportato sul tavolo anche il tema dell’embargo totale, in modo da colpire più duramente il Paese che dovrà rispondere di crimini di guerra.

Austria e Germania mettono il freno all’ipotesi che nel nuovo pacchetto possa entrare anche un embargo del gas russo. Il ministro degli Esteri austriaco, Schallenberg ha fatto sapere che il suo Paese non appoggerà un eventuale embargo dell’Ue sulle consegne di gas.

Sul tema, il Ministro dell’agricoltura, Patuanelli definisce quella dell’embargo come “Una strada percorribile, in quanto si entra in una stagione in cui il gas viene usato meno e perché stiamo affrontando bene la diversificazione dei nostri approvvigionamenti. I Paesi però devono aiutarsi a vicenda”.

Quanto all’ipotesi di un tetto al prezzo del gas, la proposta dovrebbe arrivare entro un mese, come già annunciato dal Commissario europeo per gli affari economici, Paolo Gentiloni.

Tra un mese potrebbe essere troppo tardi denuncia Patuanelli: “Se si propone un tetto a maggio per fissarlo a giugno, quando avrà effetto, saremo già in recessione. Non sono segnali positivi“. Dello stesso parere anche Cingolani che sul tema, è intervenuto ipotizzando che nel caso di una sospensione delle importazioni del gas russo, “i prossimi mesi non sarebbero critici, ma sarà il momento di lavorare sulla sicurezza energetica nazionale e di correggere errori antichi”.

