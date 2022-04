Huawei FreeBuds Studio: ecco la recensione

Design – Lo stile e la finitura superiore rendono queste cuffie una vera delizia per gli addetti ai lavori. Le linee bianche sono molto moderate e ci sono dettagli e il texture da assaporare, dal facile orecchio all’archetto in metallo.

I delicati cuscinetti auricolari in pelle proteica e l’archetto abbondantemente imbottito danno una sensazione di grande qualità e rendono il design unico nel suo genere.

Le Huawei FreeBuds Studio sono le prime cuffie wireless over-ear del colosso cinese che vogliono distinguersi per design, qualità audio ed efficienza del sistema di

Caratteristiche – Eleganti e semplici all’esterno e potenti e intelligenti all’interno. Con una grande quantità di chip e sensori interni, Huawei FreeBuds Studio offre una cancellazione del suono di un altro livello: finalmente potrai scoprire ciò che significa una vera cancellazione del rumore sia che tu possa godere della tua musica o dei tuoi podcast preferiti che durante una chiamata telefonica.

Cancellazione del rumore intelligente e dinamico: il sistema intelligente di percezione multi-scena che consiste nel sensore IMU1 e il sistema di microfoni, completa 100 volte il rilevamento di scene al secondo. Quindi regola automaticamente la modalità di cancellazione in diversi ambienti per un effetto di cancellazione attiva del rumore più adatto e confortevole.

Le cuffie Studios sconfiggono anche l’usura, infatti si caricano e si spengono automaticamente quando ti muovi o li sostituisci. C’è anche una disposizione di riduzione del rumore delle chiamate a 6 microfoni per gonfiare le chiamate in arrivo e ridurre al minimo il rumore del suolo. Una cuffia wireless over-ear con antenna multipla propone una copertura del segnale omnidirezionale, quindi le associazioni sono piuttosto resistenti.

Huawei battezza il suo sistema di cancellazione attiva del rumore come Dynamic e propone tre modalità di cancellazione del rumore in grado di adattarsi al frastuono ravvicinato. Utilmente, gli auricolari supportano una doppia connessione Bluetooth, un effetto della specifica Bluetooth 5.2, che rimane in collegamenti isocroni. Ciò significa che sei in grado di connettere 2 dispositivi contemporaneamente, una sorta di benedizione se stai lavorando su un computer portatile e attento al tuo cellulare.

Prestazione – le cuffie si posizionano nella fascia media; il ciclo semplice è AWOL. All’interno di ogni padiglione si nasconde un driver a diaframma contraccettivo polimerico a 4 strati da 40 mm che può tecnicamente zoomare fino a 48 kHz… ma non è questa la storia qui.

Quel che convince è il comfort ma anche la comodità visto che il peso è di soli 260 grammi. Abbiamo utilizzato le FreeBuds Studio per sessioni dalla durata di svariate ore e non abbiamo mai sentito l’esigenza di toglierle per via della troppa pressione sulla testa.

In linea generale, si tratta di cuffie che si lasciano utilizzare in pressoché qualsiasi contesto, vista anche la loro natura spiccatamente wireless. Infatti, l’assenza del jack audio non consente all’utente di utilizzare le cuffie in modo cablato, nemmeno passando per un cavo USB Type-C/Type-C: la porta è pensata solamente per la ricarica.

Batteria – La durata della batteria è di 20 ore con ANC attivo e 24 senza servizio. Con Quick Charge, otterrai altre 5 ore di riproduzione ANC per circa 10 minuti sulla rete, utilizzando la porta USB-C. Gli sfidanti propongono vicino a 30 ore.

