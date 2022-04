Huawei: arrivano i dispositivi nuovi di zecca con l’etichetta Smart Office

Nell’ambito del lancio di Smart Office, Huawei ha annunciato il lancio di 7 prodotti per l’ufficio intelligente, tra cui: il suo laptop di punta aggiornato, il suo primo PC all-in-one, un nuovissimo laptop 2-in-1, il suo primo tablet E-Ink, un nuovissimo tablet HarmonyOS, la prima macchina da stampa dell’azienda e un nuovissimo altoparlante portatile.

Questi prodotti fanno parte di un piano strategico Huawei molto più grande, denominato Super Device, il cui ufficio intelligente offre una connettività molto intelligente.

MateBook X Pro 2022 – HUAWEI MateBook X Pro è il laptop di punta più recente dell’azienda. Ha un bellissimo design nuovo di zecca, tecnologie avanzate ed esperienze intelligenti. In un sistema Super Device, si collega e si unisce ad altri dispositivi Huawei per un’esperienza di smart office rinfrescante.

HUAWEI MateBook X Pro è dotato di un display FullView Real Color da 14,2 pollici con una risoluzione di 3,1K, un rapporto schermo-corpo ultra elevato del 92,5% e modalità P3 a 3 gamut colore estese. Il corpo semplice pesa solo 1,38 kg, fondendo un’estetica moderata con una presa facile.

MateBook E – MateBook E unisce i vantaggi di laptop e tablet convenzionali per soddisfare le diverse esigenze modificandone liberamente la forma. MateBook E è snello con 7,99 mm e leggero come 709 g. MateBook E ha un display FullView OLED Real Color, che vanta un’ampia gamma di colori cinematografici, una precisione del colore di livello professionale e un livello di luminosità dello schermo all’apice di 600 nit. MateBook E è dotato di un ecosistema di app Windows e di un dispositivo periferico di produttività specificato come HUAWEI M-Pencil di seconda generazione e HUAWEI Smart Magnetic Keyboard.

Matestazione X – MateStation X è un PC tutto in uno che vanta un design estetico moderato senza interfacce evidenti sul retro. Con il suo insolito design a cerniera energizzante, gli utenti possono allineare l’inclinazione in elevazione dello schermo con un dito. MateStation X vanta uno schermo con risoluzione 4K+ su uno schermo gigante da 28,2 pollici con un design base della cornice su 4 lati e un rapporto schermo-visualizzazione del 92%. Oltre a uno strato senza eco e resiste al multi-touch a 10 punti.

Carta MatePad – MatePad Paper è un tablet E-Ink con display FullView da 10,3 pollici con un rapporto schermo-corpo dell’86,3%. Se utilizzato insieme a una HUAWEI M-Pencil di seconda generazione, MatePad Paper rispetta i metodi di input aggregati specificati come scrittura a mano, registrazione vocale e passaggio da scrittura a mano a testo. Funzioni aggiuntive selezionate come note e annotazioni a schermo diviso.

Sound Joy (la gioia del suono) – Sound Joy è la prima unità altoparlante portatile di Huawei progettata in collaborazione con Devialet, che vanta una disposizione di 4 unità altoparlanti. Con una batteria da 8800 mAh, dura 26 ore di riproduzione ininterrotta con una carica separata. Va con resistenza all’acqua e alla polvere di grado IP67. È disponibile in 2 colori: Obsidian Black e Spruce Green.

PixLab X1 – PixLab X1 è la prima macchina da stampa laser HarmonyOS di Huawei. Stampa, scansiona e copia, creandolo in definitiva per famiglie e piccoli uffici. PixLab X1 vanta un modello di cassetto della cartuccia del toner per una comoda sostituzione del pigmento.

MatePad – MatePad è dotato di un display FullView 2K da 10,4 pollici con un rapporto schermo-corpo dell’84%. Il display dello schermo è dotato di un display a colori naturali, che allinea in modo intelligente la temperatura del colore dello schermo in base alla luce ravvicinata. Ben abbinato alla HUAWEI M-Pencil di seconda generazione, rispetta le funzioni specificate come HUAWEI Free Script, Annotazioni e Snippet per prendere appunti.

Per rendere un’esperienza pratica per gli utenti in modalità orizzontale, HUAWEI MatePad vanta funzioni multi-finestra e moltiplicatore di app. HUAWEI MatePad, dotato di HarmonyOS 2, può collegarsi senza problemi a dispositivi Huawei aggiuntivi, consentendo a un telefono di trascinare e rilasciare file di dati e un PC per il lavoro pratico.

