Guerra ucraina, strage di civili a Bucha: le reazioni dei leader internazionali

La strage di civili a Bucha, con immagini che hanno fatto il giro del mondo, ha portato ad intervenire diversi leader di enti e nazioni, tra cui il Commissario generale delle Nazioni Unite, Guterres che propone urgentemente un’inchiesta indipendente sui corpi di Bucha.

“Non siamo ancora in grado di commentare direttamente le cause e le circostanze della morte di civili di Bucha, ma ciò che si sa fino ad oggi, solleva chiaramente interrogativi seri e inquietanti su possibili crimini di guerra e gravi violazioni del diritto umanitario internazionale”: dichiara l’ufficio per i diritti umani dell’Onu.

Anche dall’America, il Segretario di Stato americano, Blinken commenta: “Le immagini sono un pugno nello stomaco, gli Stati Uniti stanno contribuendo a documentare eventuali crimini di guerra presso le Istituzioni internazionali”. Della stessa opinione, il Segretario della Nato, Stoltenberg che dichiara come inaccettabile una situazione come quella di Bucha, dove i civili sono stati presi come obiettivi e uccisi.

La brutalità delle immagini di Bucha arriva in un Europa che aveva già annunciato il quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Infatti, il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel promette che a breve scatteranno le nuove sanzioni e aggiunge: “l’Unione Europea aiuta l’Ucraina e le Ong a raccogliere le prove necessarie per i procedimenti davanti alle corti internazionali”.

La Russia però, nega di essere l’autrice della strage di Bucha, sostenendo che le immagini sono una costruzione dei media occidentali e di Kiev. Nonostante la Russia si dichiara non colpevole del reato, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Lyen e i i leader europei condannano la strage di Bucha e il Cremlino.

“Immagini che lasciano attoniti una crudeltà spaventosa e insopportabile”: dice Mario Draghi, sostenendo che l’Italia condanna con assoluta fermezza gli orrori ed esprime piena solidarietà e vicinanza all’Ucraina e ai suoi cittadini. Mentre Macron, definisce le immagini come insostenibili e invita la Russia a rendere conto di queste atrocità, il Regno Unito potrebbe intensificare le sanzioni contro Mosca e gli aiuti militari all’ucraina.

