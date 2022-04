Guerra ucraina, gli Stati baltici rinunciano al gas russo

Il colosso russo Gazprom, ha già fatto recapitare a tutti i suoi clienti, le notifiche di pagamento in rubli per le forniture di gas, ma gli Stati baltici rifiutano, bloccando le importazioni. La decisione presa per rispondere alla guerra in Ucraina e al ricatto russo in Europa, arriva da Estonia, Lituania e Lettonia che si gestiranno autonomamente. Il fabbisogno degli Stati baltici sarà quindi coperto in maniera autonoma e, se necessario, importando dalla Polonia.

“Siamo il primo Paese dell’Ue tra i Paesi fornitori di Gazprom a garantirsi l’indipendenza dalle forniture di gas russe, ed è il risultato di una costante cooperazione a lungo termine nel campo della politica energetica e di decisioni tempestive sulle infrastrutture”: Lo afferma il Ministro dell’energia lituano, sottolineando come, la decisione sia un vero punto di svolta per il Paese. Il Presidente lituano, invita l’Europa a seguire l’esempio dei Paesi baltici, ma potrebbe non essere così semplice.

Infatti, nel resto d’Europa, molti stati come, Italia e Germania dipendono ancora troppo dal gas russo, rendendo questa operazione piuttosto complicata. Intanto, le rigide temperature di questo periodo, potrebbero portare un’impennata dei consumi, spingendo molti Stati a prendere delle precauzioni. La Francia ad esempio, nonostante l’autosufficienza energetica grazie al nucleare, ha invitato privati ed aziende a moderare i consumi.

Anche l’Olanda sta pensando a prevenire l’eccesso di consumi dovuto alla rigide temperature, lanciando una campagna pubblicitaria che invita a non scaldare le case oltre i 19 gradi e a passare meno tempo sotto la doccia. Al momento, il rischio di blackout non è concreto, ma il tema del tetto ai prezzi del gas rimane nell’agenda europea senza una risposta.

L’esito infatti, è conteso tra gli Stati dell’Europa mediterranea, favorevoli a bloccare le speculazioni e quelli del nord che sostengono il libero mercato, agevolando i profitti delle compagnie. Intanto, tutti gli Stati stanno cercando di staccarsi dalla dipendenza russa individuando nuovi Paesi, con nuove forniture.

