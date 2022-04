Gli errori della politica che ricadono sui giovani: ma tranquilli, Draghi li rimborserà col bonus psicologo

Dalla crisi economica di quindici anni fa, alle misure “lacrime e sangue” della banda Monti-Fornero, fino ad arrivare alla Pandemia e alla Guerra.

L’Italia, proprio nei momenti di maggior crisi, si dimostra quello che è: un paese stordito dai problemi, impreparato a prevenirli e incompetente nell’affrontarli. E in tutto questo, chi ci ha rimesso di più sono stati (e sono) i giovani.

Che l’Italia non fosse un paese per giovani lo avevamo capito già ai tempi in cui si è affrontata la crisi economica impedendo ai 65enni di andare in pensione, creando un “tappo generazionale” in entrata nei posti di lavoro, dove i giovani venivano irrimediabilmente esclusi.

Durante la pandemia sono stati i ragazzi a rimetterci di più: siamo totalmente d’accordo che andavanmo salvaguardati gli anziani, che col Covid sono stati i più a rischio ma, sant’iddio, è possibile che il nostro paese non sia riuscito ad impedire che le ultime generazioni non diventassero il parafulmine dell’emergenza Covid?! Giovani zombie, rincoglioniti da Dad, mascherine, notizie a raffica di morti, bare, indice dei contagi e prospettive losche?

E ora c’è la guerra in Ucraina, che monopolizza gli organi d’informazione; notizie date con toni apocalittici, dove ogni segno di speranza da parte della diplomazia, viene soffocato dal Giletti, dal De Angelis o dalla Gruber di turno che, accigliati, ci dicono quanto a lungo ancora dovrà durare la guerra e quanti morti dovremo vedere.

Per non parlare del rischio della terza guerra mondiale: qui Massimo Giannini è un campione di pessimismo. Sembra che ogni giorno sia quello buono per vederci passare una bomba atomica sopra la testa.

E in tutto questo i nostri giovani non sanno più se valga la pena investire sul futuro (studiando, cercandosi un lavoro e mantenendo un’occupazione) oppure se sarebbe più opportuno, visto che prima o poi dobbiamo morire di guerra, buttarsi negli Spritz e nelle droghe da fumare, aspettando passivamente, con una canna in mano, la Terza Guerra Mondiale, tanto prospettata dai giornaloni.

Poi ci sentiamo dire dagli psicologi che nell’ultimo anno è aumentato a dismisura il numero dei ragazzi che si rivolgono a loro per depressioni, crisi d’ansia e di panico. Ti credo.

Mario Draghi c’ha pure fatto il bonus-psicologo (che è un po’ come catturare una farfalla, toglierle le ali e poi chiederle come si sente), peccato che quando chiedi come funziona, chi deve darti delle risposte allarga le braccia sconsolato.

Ricordo quando, alla fine del primo decennio duemila, gli studenti nelle piazze gridavano, rivolgendosi agli adulti: “la vostra crisi non la paghiamo”. Purtroppo la stanno pagando eccome. Però il Governo li rimborsa col bonus-psicologo.



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità