Ennesimo incendio in una campana interrata dei rifiuti vigili del fuoco al lavoro

Un nuovo incendio a una campana interrata dell’umido è accaduto nella serata di ieri domenica 03 aprile intorno alle 19:00 nell’isola ecologica di via Arco a pochi passi dal centro della frazione droata di Ceniga nelle vicinanze di un parcheggio.

A notare le fiamme e il molto fumo che usciva dalla campana alcuni residenti che hanno dato l’allarme. In pochi minuti sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Dro con 5 uomini e l’autobotte, coordinati dal comandante Luca Sartorelli.

I vigili dopo aver constatato che a prendere a fuoco era una campana interrata dell’umido, probabilmente causata dalla cenere o dalle braci non correttamente spente da qualcuno, in pochi minuti hanno spento le fiamme bagnando le ceneri per evitare la ripresa dell’incendio.

È seguita poi una rapida bonifica e dopo circa 30 minuti di lavoro gli uomini della protezione civile trentina sono potuti rientrare in caserma.

Purtroppo non è il primo episodio simile che succede. Nelle ultime settimane infatti i vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Dro e Ceniga per ben 3 volte per una situazione simile. Nel caso di ieri non è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

