C’è tempo fino a venerdì 8 aprile per proporre contributi allo studio paesaggistico sulla fascia lago di Riva del Garda, opera dell’architetto João Nunes.

L’amministrazione comunale, in seguito alla scadenza del piano attuativo della fascia lago (il Piano a fini generali n. 17), sta lavorando alla redazione di una variante urbanistica dedicata, la n. 13, con l’obiettivo di valorizzare al massimo un luogo di pregio straordinario e di creare quella chi si candiderà come area verde lacustre più bella d’Europa. Per questo ha commissionato all’archistar portoghese João Nunes, uno dei massimi paesaggisti al mondo, uno studio paesaggistico.

Chi vorrà offrire il proprio contributo (proposte, idee, impressioni, suggerimenti, critiche, apprezzamenti e tutto quello che reputerà significativo) potrà farlo in uno di questi modi (come detto, entro l’8 aprile):

tramite posta elettronica all’indirizzo urbanistica@comune.rivadelgarda.tn.it; tramite pec all’indirizzo urbanistica@pec.comune.rivadelgarda.tn.it; tramite posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Riva del Garda, piazza Tre Novembre n. 5, 38066 Riva del Garda; consegnando a mano all’Ufficio protocollo del Comune, al primo piano del municipio, in piazza Tre Novembre n. 5 a Riva del Garda.

Chi vorrà contribuire (in forma non anonima), per identificarsi dovrà dichiarare obbligatoriamente (pena la mancata accettazione della richiesta): cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico, presso i quali potranno effettuarsi eventuali comunicazioni.

Lo studio è stato presentato pubblicamente mercoledì 23 marzo in videoconferenza aperta a tutti; la presentazione si può rivedere su youtube sul canale del Comune di Riva del Garda (https://www.youtube.com/watch?v=uRFvZA5Xpjg&ab_channel=ComunediRivadelGarda). Gli elaborati grafici dello studio paesaggistico, che sono un masterplan e una relazione di progetto, in formato pdf, sono disponibili in libera visione nella sezione «Aree tematiche» del sito del Comune di Riva del Garda (www.comune.rivadelgarda.tn.it), seguendo il percorso «Edilizia e Urbanistica», «Urbanistica», «Novità».

