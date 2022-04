Caro energia, costo caffè: a Bolzano è record. Trento cala il prezzo

L’aumento dei prezzi di gas ed energia incide inevitabilmente anche sui listini del caffè consumato in bar e ristoranti. Secondo gli ultimi dati del Ministero dello Sviluppo economico, il prezzo record dell’espresso è stato raggiunto a Bolzano, dove un caffè consumato al banco costa in media 1,23 euro. Al secondo posto, con una media di 1,20 euro, si piazzano Ravenna e Rovigo, seguite in terza posizione da Trento Vicenza e Ferrara, con 1,19 euro.

I dati emergono da un’indagine di Codacons, sull’andamento dei prezzi medi di una tazzina di espresso nei bar italiani, con l’obiettivo di quantificare quanto il caro bollette abbia realmente influito sui listini al pubblico.

A marzo, l’Istat per il settore della ristorazione, registra un +3,8% di inflazione rispetto a settembre 2021, facendo così schizzare il prezzo medio di un espresso. In 25 città si registra infatti, un aumento rispetto al periodo rispetto al periodo pre-rincari, con un prezzo medio del caffè superiore a 1,10. Al contrario, Trento è l’unica città che segna un decremento rispetto al settembre 2021, passato da 1.22 a 1.19 euro a tazzina, circa il -2,5%.

