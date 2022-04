Spegniamo definitivamente i like e accendiamo il cervello!

Egregio Direttore,

Ognuno metabolizza il dolore in base ai propri neuroni. C’è chi metabolizza il dolore con la rassegnazione o con la speranza, finché la logica riesce a mantenerla in vita, e c’è chi lo metabolizza anche quando non c’è più speranza affidandosi al potere dei miracoli come ha fatto Papa Francesco nei giorni scorsi e come fanno milioni di cristiani nel mondo.

Ci sono invece persone che metabolizzano il dolore con i “valori” con cui sono vissuti per tutta la vita, utilizzando le “pagine social” per rendere anche le proprie disgrazie e i propri dolori personali, (malattie, incidenti, lutti), strumento di guadagno, considerati come un’ occasione straordinaria per incrementare il loro “business aziendale”.

Questi sono i V.I,P, ovvero coloro che sono sulle copertine patinate dei giornali di gossip e sui “social“. Icone d’ammirazione per milioni di persone prive di autonomia cerebrale propria, incapaci di fare scelte di vita indipendentemente dal raggio di azione dei vari influencer che condizionano loro le connessioni neuronali.

Ci sono poi persone che affrontano la quotidianità dolorosa dei drammi umanitari anche di ciò che sta succedendo in queste settimane, come fosse un videogioco che dopo un po’ li stanca e li annoia e preferiscono guardare alla televisione “C’è posta per te” o “X-file” o “Amici”, poiché la loro vita continua comunque a scorrere comoda e tranquilla sulle loro poltrone o sui loro divani, tra le solide pareti delle loro abitazioni, anestetizzando così le loro paure e le loro angosce personali, mentre a 2500 kilometri di distanza dalle loro teste (1600 km in linea d’aria), per ora riparate dall’ombrello bucato della Nato, bambini e civili muoiono ogni ora tra atroci dolori, a causa delle le bombe al fosforo o le bombe a grappolo, colpiti dalle nefandezze della parte peggior dell’essere umano: il “male”!

Il male; potenza evocatrice di forze occulte che combattono giorno dopo giorno sempre per lo stesso assunto per cui i V.I.P “monetizzano” il loro “dolore e le loro disgrazie” sui “social” a colpi di like: il denaro!

San Basilio Magno dottore della Chiesa Cristiana lo chiamava “lo sterco del diavolo”, concetto poi ripreso nella Divina Commedia da Dante Alighieri e in seguito anche da Martin Lutero sue opere. Tempo fa tale accenno fu ripreso pure da Papa Francesco in una sua omelia.

Queste persone che snocciolano patatine, pop corn e arachidi, mentre con spirito vouyeristico ficcano il naso nella casa del “Grande Fratello”, dormono sonni tranquilli, mentre milioni di persone sempre a 2500 kilometri di distanza rovistano tra le immondizie per trovare qualcosa da mangiare e non riescono più a dormire per lo stress delle sirene antiaeree e per le bombe che esplodono a poche centinaia di metri da loro, quanto nel peggiore dei casi non colpiscono le loro stesse abitazioni, lacerando e distruggendo fisicamente ed emotivamente famiglie che fino a qualche mese fa facevano una “normalissima vita” come tutti noi.

Auspicare un vero e profondo risveglio collettivo delle coscienze anche in frangenti imprevisti e straordinari come quelli che viviamo oggi quotidianamente, per queste persone rimane pura e inconscia utopia, come utopia rimane per loro il pensare che possa essere “lo sterco del diavolo” a salvare il mondo nonché la propria condizione esistenziale!

Per tutti è solo questione di tempo più o meno lungo, ma quel lasso di tempo che ci separa tra i due confini in cui viviamo, ovvero la nascita e la morte, potrebbe essere di gran lunga migliore se si decidesse di riflettere ed usare la propria testa per valutare quello che succede, prendendone almeno empatica coscienza, senza prendere esempi da chi esempi di valore raramente ne può dare, essendo loro stessi primi fautori dello sterco del diavolo. Spegniamo definitivamente i like e accendiamo il cervello!

Di conseguenza cerchiamo di prendere atto con matura consapevolezza, che siamo in realtà delle “entità spirituali”, e solo “transitoriamente”, ognuno di noi sta attraversando un’ “esperienza materiale” chiamata “vita”.

Se questa riflessione entrasse in particolare a contatto con i nostri neuroni e di conseguenza in primis nella convinzione della coscienza dei politici di tutto il mondo, le guerre cesserebbero di esistere e l’umanità intera ne trarrebbe maggiore giovamento a livello globale, con una visione universale di pace e prosperità tra tutti i popoli.

Adriano Bertolasi – Trento



