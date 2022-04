Si staccano due slavine dal passo del Tonale, salvi quattro free rider

Intorno alle 12.30 di oggi il Numero Unico per le Emergenze è stato allertato da un testimone che ha visto staccarsi una slavina nei pressi di passo Tonale a una quota di circa 2.700 m.s.l.m., poco distante dalle piste da sci, senza apparentemente travolgere nessuno.

Una decina di operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino – che si trovano in zona per un corso di formazione – si sono portati sul posto per accertarsi che nessuna persona fosse stata effettivamente coinvolta.

Mentre i soccorritori stavano effettuando la bonifica, una seconda slavina con un fronte di circa 50 metri e una lunghezza di circa 100 metri si è staccata poco lontano, coinvolgendo quattro free rider lombardi.

I quattro uomini sono stati sepolti solo parzialmente dalla valanga e immediatamente estratti dagli operatori del Soccorso Alpino, appartenenti a diverse Stazioni della zona Valle di Non e Sole.

Poiché il rischio residuo di ulteriori distaccamenti era elevato, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero di Trentino Emergenza.

I quattro free rider sono stati recuperati a bordo tramite il verricello e portati in piazzola a Vermiglio, dove sono stati visitati dall’equipe sanitaria dell’elisoccorso. Per loro non è stato necessario il ricovero in ospedale.

