Schianto frontale a Romeno, in tre finiscono all’ospedale

La Strada Statale 43 dir dell’Alta Val di Non è stata teatro di un brutto incidente ieri sera, sabato 2 aprile intorno alle 21.15.

Due auto, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente tra Malgolo e Romeno. Tre le persone coinvolte nell’incidente: due ragazze di 19 e 21 anni e un uomo di 54.

Sul posto sono subito accorsi i Vigili del Fuoco volontari di Romeno che, arrivati sul luogo dello schianto, hanno accertato che in una delle macchine coinvolte erano presenti persone incastrate. I pompieri hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza le autovetture, mentre gli operatori sanitari di tre ambulanze del 118 si sono presi cura dei feriti.

Per estrarre una delle persone rimaste ferite è stato necessario l’intervento con le pinze idrauliche dei Corpi dei Vigili del Fuoco di Fondo e Revò.

Vista la gravità dell’evento, da Trento si è alzato in volo l’elicottero, che in pochi minuti ha raggiunto l’Alta Val di Non.

Ultimati i rilievi da parte dei Carabinieri della Radiomobile di Cles e caricate le auto sui carro attrezzi, i Vigili del Fuoco hanno coadiuvato gli operatori del servizio gestione strade nella pulizia e messa in sicurezza della strada.

A dare man forte nelle operazioni di soccorso ai colleghi di Romeno, Fondo e Revò, sul posto si sono recati anche i Vigili del Fuoco di Malgolo.

