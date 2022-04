Pensieri domenicali: ragionevolezza e mistero della Risurrezione

Si avvicina la Pasqua, festa della Risurrezione. Per il credente siamo di fronte ad un mistero, ma un mistero imprescindibile, che oltrepassa la ragione, ma non la contraddice.

Anzitutto perché, senza Risurrezione, è questa vita terrena a perdere di senso, a diventare non misteriosa, ma assurda, irrazionale. Cosa ci stiamo a fare, qui, sulla terra, se non esiste un aldilà? Per cosa ci affanniamo? Perché soffriamo? Perché desideriamo il Bene, la Felicità, la Giustizia, se non esistono?

Sappiamo che una caratteristica tipica degli uomini e soltanto loro, chè gli animali non lo fanno, è di seppellire i loro morti; magari rivolgendoli verso Oriente, verso il luogo in cui nasce il sole.

Pubblicità Pubblicità

Abbiamo anche antichissimi resti funerari di persone che venivano seppellite rannicchiate, in posizione fetale, quasi ad indicare che la morte altro non è che un passaggio, verso una nuova nascita.

Il fatto che tutte le civiltà abbiano tombe e necropoli testimonia proprio che l’uomo ha sempre immaginato una vita ultraterrena, descrivendola poi in modi molto diversi.

Socrate, prima di essere condannato a morte, dichiara di non sapere bene quale sia il suo destino, ma fa anche capire di non avere dubbi: la vita, il perseguimento del bene e della verità, non è stato inutile.

Pubblicità Pubblicità



Giovanni Reale riassume così: “Socrate non dubitava dell’immortalità dell’anima; semplicemente diceva di non avere strumenti per risolvere a livello puramente razionale il problema, anche se a livello di ‘speranza’, ossia di fede, credeva nell’immortalità”.

C’è infatti un desiderio in tutti gli uomini, che è quello di amare per sempre, cioè di vivere pienamente, per sempre. E questo desiderio dimostra già da solo che siamo fatti per qualcosa che trascende questo mondo, altrimenti non potremmo neppure concepirlo. In altre parole concepiamo qualcosa di sovraumano, perché esiste nell’uomo qualcosa che supera l’uomo.

Scriveva il grande fisico e matematico cattolico Blaise Pascal che “l’uomo supera infinitamente l’uomo”, e aggiungeva che ogni uomo è capace di pensieri e di atti d’amore, mentre l’universo intero né pensa né ama. Così dicendo, Pascal invitava i suoi lettori a meditare sia sulla piccolezza dell’uomo, mortale, sia sulla sua grandezza, in assenza della quale, evidentemente, ogni idea di sopravvivenza ultraterrena perderebbe di significato.

Un poeta del Novecento, Giuseppe Ungaretti, avrebbe espresso lo stesso concetto in una brevissima poesia intitolata Dannazione: Chiuso tra cose mortali/ (anche il cielo stellato finirà)/perché bramo Dio?

Ma torniamo a Pascal, che in uno dei suoi pensieri ragiona in questo modo: “con che ragione vengono a dirci che non si può risuscitare? Che cos’è più difficile: nascere o resuscitare? E’ più difficile, che ciò che non è mai stato sia, o che ciò che è stato sia ancora? E’ più difficile essere o ritornare a essere? L’abitudine ci fa sembrare facile l’essere; la mancanza di abitudine ci fa sembrare impossibile il ritornare ad essere. Che modo ingenuo, popolare di giudicare!” (Pensieri, 357).

Pascal non è stato certo l’unico dei grandi scienziati a credere nella Risurrezione e a parlarne. Possiamo citare almeno Cartesio, Jacob Bernoulli, Augustin Cauchy, Gregor Mendel, Cantor, Georges Lemaitre, il padre del Big Bang e molti altri.

Il ragionamento è in fondo intuitivo: ogni uomo, prendendo a prestito le parole della filosofa del Novecento Maria Zambrano, più che dal nascere è caratterizzato dall’ “andar nascendo”. Si accorge cioè di non essere mai nato del tutto, di essere attraversato da una “divina insoddisfazione”: anche una volta cresciuti, fisicamente, rimaniamo sempre “embrioni”, “conati di essere”, perché non siamo terminati, completati.

Per Zambrano ciò che ci caratterizza come umani, oltre all’insoddisfazione, è la speranza, e la “speranza è fame di nascere del tutto, di potare a compimento ciò che portiamo dentro di noi in modo solo abbozzato”.

Si chiede ad un certo punto la Zambrano, in modo retorico, perché ha già dato la sua risposta: “Signore, sarà così? Finiremo di nascere del tutto nel tuo paradiso?”.

Concluderei con un altro grande pensatore, Ludwig Wittgenstein, il quale scriveva: “Io so che questo mondo è […] Che in esso è problematico qualcosa, che chiamiamo il suo senso. Che questo senso non risiede in esso ma fuori di esso […] Il senso della vita, cioè il senso del mondo possiamo chiamarlo Dio […] Credere in un Dio vuol dire vedere che i fatti del mondo non sono poi tutto. Credere in Dio vuol dire vedere che la vita ha un senso“.

E ha un senso solo se termina con una meta, un approdo; soltanto se la sua fine ed il suo fine, coincidono.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità