Grosso masso si stacca dalla montagna, sfonda le reti di protezione e finisce sulla strada

Potrebbe essere il maltempo la causa dello smottamento avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 2 aprile, nella valle del Chiese nel comune di Borgo Chiese sulla strada comunale che da Condino porta alla frazione di Brione proprio poco sotto il paese.

Dalla montagna si è staccato un masso di notevoli dimensioni rotolando per alcune decine di metri, e finendo per travolgere le reti para massi, i guardrail e le staccionate della strada sottostante per poi finire sulla strada.

Fortunatamente in quel momento non stava transitando nessuno. I primi automobilisti accortosi del masso hanno immediatamente dato l’allarme.

In pochi minuti sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Brione e in supporto i colleghi di Condino che hanno chiuso la strada e messo in sicurezza l’area.

Sul posto per i sopralluoghi gli amministratori, tecnici comunali e il geologo della provincia di Trento per verificare eventuali altri smottamenti e iniziare le opere di ripristino. La strada rimarrà chiusa finché non verrà messa in sicurezza il versante e la strada.

