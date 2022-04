Dal 2024 stop alle batterie non ricaricabili: la proposta dell’Europa

“Rendere facilmente sostituibili le batterie ricaricabili ed abolire completamente quelle usa e getta entro il 2024”. È la proposta inserita in un pacchetto di normative europee che puntano a regolamentare il mercato delle batterie, incidendo anche sullo sviluppo di dispositivi come pc e cellulari. Infatti, in questo contesto, le aziende dovranno adeguarsi in modo da garantire un livello di facilità nel processo di sostituzione.

In questo senso, l’obiettivo dell’Europa è avere batterie sostanzialmente più efficienti e più facili da smaltire, utile anche per quanto riguarda le batterie integrate nei veicoli elettrici. Nel dettaglio, il piano prevede l’etichettatura delle batterie ricaricabili entro i prossimi due anni, invece per il 2027 dovranno essere sostituite da nuove versioni, capaci di resistere ad un numero minimo di ricariche.

Queste misure introdotte dall’Europa, spingono l’intera industria a cicli di riprogettazione a prescindere dal tipo o dalla grandezza della batteria, ma con qualche eccezione per quelle dei veicoli elettrici. Ora, rimane l’incognita per grossi colossi aziendali, come Apple, Microsft o Samsung che dovranno adeguarsi a queste condizioni.

