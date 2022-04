A fuoco una canna fumaria, il rapido intervento dei vigili del fuoco limita i danni

Allarme per un incendio ad una canna fumaria a San Martino, frazione di Arco, nella tarda mattinata di oggi, domenica 3 aprile, pochi minuti prima di mezzogiorno. Dal camino del tetto dell’abitazione si sono sprigionate delle fiamme e del denso fumo che si è propagato velocemente verso il cielo.

In pochi minuti sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Arco con l’autobotte, due mezzi di trasporto, e l’autoscala distrettuale che è servita per agevolare il lavoro dei vigili sul tetto. Si è temuto fin da subito che l’incendio potesse propagarsi alle abitazioni vicine, ma grazie al rapido intervento dei vigili in poco tempo l’incendio è stato spento.

Gli uomini della protezione civile hanno poi iniziato una accurata bonifica della canna fumaria. Fortunatamente il tetto e l’isolazione non hanno riportato nessun danno.

