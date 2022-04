Torna la “Fiera della Lazzera”: oltre 350 bancarelle e tanti prodotti tipici a Lavis

L’attesa è finalmente agli sgoccioli: domani, domenica 3 aprile 2022, torna il tradizionale appuntamento con la “Fiera della Lazzera” a Lavis.

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, dunque, il centro della cittadina trentina sarà nuovamente animato da oltre 350 bancarelle, tanto prodotti tipici e diversi eventi collaterali.

Nel piazzale della cantina La-vis ci sarà infatti “Agrilazzera”, l’esposizione di macchine e attrezzature agricole, fiori e piante ornamentali.

Pubblicità Pubblicità

In via Dei Colli si troverà lo spazio per il mercatino degli hobbisti, mentre il luna park sarà ospitato nel piazzale delle suore canossiane e in Piazzale Stolcis.

Un altro passo, dunque, verso il ritorno alla tanto attesa e tanto desiderata normalità.

Pubblicità Pubblicità