Scuola: Arte e terapia a Cavalese finisce su Rai Parlamento

Scuola arte e terapia è la trasmissione che andrà in onda l’8 aprile c.a. su Rai Tre Nazionale nel programma spazio libero Rai Parlamento alle ore 10:30.

L’associazione “Il centro del sorriso Onlus” presidenziata dal dott. Paolo Curatolo, centro di studio e ricerca sugli effetti della musicoterapia applicata su soggetti fragili, collabora con Rai Parlamento al fine di diffondere la cultura e le tradizioni artistiche musicali sul territorio nazionale.

A tal fine il 17 marzo scorso la troupe di Rai Parlamento ha realizzato un servizio televisivo a Cavalese nella Val di Fiemme per evidenziare le varie e molteplici attività culturali del territorio.

Motivo conduttore della trasmissione è stata l’importanza della musica a scuola nella formazione dei giovani. L’Istituto comprensivo di Cavalese rappresenta un modello esemplare di scuola la cui ampia offerta formativa fornisce un contributo fondamentale all’educazione dei ragazzi.

Nella sua intervista per Rai Parlamento il dirigente scolastico dell’istituto Roberto Trolli ci dice che la scuola ha un ruolo centrale nei processi di orientamento in generale e in particolare la musica ha un’importanza specifica.

Attraverso la musica, infatti, si possono sviluppare anche competenze cognitive, come il potenziamento, in particolare, delle capacità di analisi e di sintesi, di problematizzare, argomentare, valutare e applicare regole.

Numerosi sono stati i ragazzi dell’istituto che si sono esibiti davanti alle telecamere della Rai con i vari strumenti musicali a testimonianza del forte potere di socializzazione della musica testimoniato, inoltre, dall’esibizione coreografica del gruppo Folk “El Salvanel”.

Altri importanti ospiti intervenuti sono: Carla Vargiu, Assessora all’istruzione e alle Politiche Sociali del Comune di Cavalese, la quale sostiene fermamente da sempre il valore dell’istruzione come diritto fondamentale di ogni persona e Roberto Daprà, Conservatore del Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme che ha ben delineato il valore storico dell’ente comunitario e quello artistico del legno e delle opere d’arte custodite all’interno delle splendide sale del Palazzo ex vescovile adibito, oggi, a museo-pinacoteca e polo culturale della valle.

Nella meravigliosa cornice del Salone Clesiano l’orchestra del conservatorio Monteverdi di Bolzano diretta splendidamente dal direttore d’orchestra internazionale Maurizio Colasanti con la partecipazione del violoncellista Omar Flavio Careddu si è esibita in musiche di Mozart.

Interessante l’esposizione di due strumenti musicali storici (un fortepiano e un clavicembalo) concessi da Guido Bizzi per la realizzazione del programma.