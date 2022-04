Riva del Garda: “Amici di Bensheim”, torna il concorso per gli studenti

Dopo il successo e l’apprezzamento dello scorso anno, l’associazione Amici di Bensheim ripropone un concorso rivolto agli studenti delle scuole superiori dell’Alto Garda e Ledro.

L’anno scorso l’iniziativa, nata in conseguenza dell’annullamento, causato dalla pandemia, delle attività relative al gemellaggio con la città tedesca di Bensheim, era stata dedicata proprio al lock down e alla sospensione delle vite che anche e soprattutto i giovani -quelli che di solito partecipavano numerosi ai viaggi-studio a Bensheim- avevano dovuto patire.

Lo scopo della seconda edizione del concorso -per il quale i concorrenti possono utilizzare la forma espressiva che preferiscono, dall’elaborato scritto in prosa (massimo due cartelle A 4) o in poesia alla musica e la canzone, dal disegno al dipinto, dalla scultura alla fotografia, nonché il cortometraggio (della durata massima di dieci minuti)- è invece stimolare la riflessione dei giovani sul grido di allarme che il pianeta da tempo sta lanciando, in conseguenza del cambio climatico.

«Anche ispirandosi liberamente agli obiettivi dell’Agenda 2030 –si legge nel bando– i giovani possono o scegliere una forma espressiva artistica o lanciare proposte, suggestioni, iniziative per trasmettere un messaggio forte al mondo dei loro coetanei e a quello degli adulti».

È possibile partecipare sia in forma individuale, sia in gruppo. Le produzioni saranno valutate da una giuria composta da membri del direttivo dall’associazione. I premi, in denaro, sono i seguenti: 400, 300, 200 e 100 euro rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto classificato. Se possibile dal punto di vista sia sanitario, sia logistico, le opere potranno essere esposte in uno spazio pubblico.

Gli interessati dovranno scaricare il modulo già disponibile nelle scuole, compilarlo in ogni sua parte e inviarlo all’indirizzo dell’associazione (associazioneamicidibensheim@gmail.com) entro lunedì 30 maggio 2022. La data per la consegna delle opere è fissata a sabato 12 novembre 2022.

